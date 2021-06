Por O Dia

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, decidiu antecipar para esta quarta-feira (2/06) a vacinação contra a Covid-19, com a primeira dose, para os profissionais da educação municipal, estadual e particular. A imunização, que antes estava prevista para ser iniciada na próxima semana, acontece das 9h às 15h, em sistema drive-thru (dentro do carro), nos três principais postos montados pelo município.

Os profissionais que atuam em creches, unidades de pré-escolar, ensino fundamental e médio receberão a vacina Oxford/ Aztrazeneca. A vacinação será realizada na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca); em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).

Para que a vacinação ocorra é necessário a apresentação de documentos de identificação, os dois últimos contracheques e a carteira do conselho (caso possua). O profissional da educação que não puder comparecer, poderá se vacinar na data de repescagem.

Vale destacar que o trabalhador da educação que se vacinou contra a gripe H1N1 (Influenza), deve esperar 15 dias para se imunizar contra a Covid-19. Para este público, será necessário comparecer ao dia de repescagem.

Repescagem da primeira e segunda dose

Também nesta quarta-feira (2/06), será realizada a repescagem da primeira dose da vacina Oxford/ Aztrazeneca para o público acima de 18 anos com comorbidades. Estas pessoas devem levar documento de identificação, cartão SUS (caso possua), comprovante de residência, além de laudo médico original e atualizado com receita dos últimos seis meses comprovando a comorbidade.

No mesmo dia, também haverá a repescagem da segunda dose da Oxford/ Aztrazeneca, para pessoas com vencimento até o dia 2 de junho e datas anteriores.