Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Arquivo/ Bruno Nepomuceno/ PMT

Vacinação contra a Covid-19 em TeresópolisArquivo/ Bruno Nepomuceno/ PMT

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 15:27

Teresópolis segue avançando com a vacinação contra a Covid-19, conforme recebe as doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo Estadual. Na noite desta quarta-feira (2/06), a Prefeitura divulgou o boletim diário sobre a evolução da Covid-19, no qual consta que o município já imunizou 50.743 pesssoas com a primeira dose, o que, levando em consideração a população estimada para 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 184.240 habitantes, corresponde a 27,5% da população.

Até o momento, Teresópolis já utilizou 74.968 doses de vacina contra a Covid-19. Deste total, 24.225 já são doses de reforço, o que corresponde a 13% da população que já recebeu as duas doses da vacina e entram para a lista de imunizados. No entanto, vale destacar que, mesmo após receber as duas doses do imunizante, a população deve manter a rotina de cuidados para evitar a transmissão da doença.

Publicidade

Sobre os casos, Teresópolis registrou, de acordo com o último boletim emitido, 29.412 casos positivos, sendo 5.730 ativos, e 726 mortes por Covid-19. Com 87.743 testes realizados, o município tem ainda 22.956 casos recuperados da doença.