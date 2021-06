A Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis está convocandoque em 2020 foram beneficiadas com o auxílio alimentação, na forma de benefício eventual emergencial por conta da pandemia de Covid-19, mas que ainda não pegaram o seu cartão.A entrega acontece até a próxima segunda-feira, dia 14 de junho, na sede da secretaria, localizada no Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas (Avenida Lúcio Meira, 375, 2º andar, no prédio do antigo Fórum), na Várzea, de 9h às 15h – exceto sábado e domingo.O cartão alimentação será entregue somente ao beneficiário, que deverá apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira profissional) e CPF. OConfira a relação dos beneficiários convocados clicando aqui