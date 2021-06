Entrega dos primeiros cartões foi feita pelo prefeito Vinicius Claussen, acompanhado do vereador Leonardo Vasconcellos, presidente da Câmara Municipal - Bruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 19:07

Começou nesta terça-feira (08/06) a entrega dos cartões do programa “SuperaRJ”, auxílio emergencial de renda mínima do Governo do Estado, na sede da Prefeitura de Teresópolis. A entrega dos cartões segue até sexta-feira (11/06), no 1º piso da Prefeitura, de 9h às 17h, e é feita pelas equipes das secretarias municipais de Trabalho, Emprego e Economia Social e de Desenvolvimento Social.

O primeiro grupo atendido pelo “SuperaRJ” é o de pessoas inscritas no CadÚnico em situação de pobreza extrema (renda até R$ 89) e de pobreza (renda igual ou inferior a R$ 178), que não recebem o Bolsa Família. O valor do benefício é de, no mínimo, R$ 200, com adicional de R$ 50 por filho menor de idade, limitado a 2 filhos, podendo chegar no valor máximo de R$ 300, e será pago até o mês de dezembro.

O cadastramento de quem tem direito ao benefício foi feito pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, cabendo à Prefeitura apenas a entrega do cartão.

“A pessoa recebe mensagem do Governo do Estado e quando chega na Prefeitura é abordada pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento social, que faz uma consulta rápida pelo CPF para confirmar se ela tem direito ao benefício. É feito o lançamento no sistema, o beneficiário recebe o cartão com as orientações para o seu desbloqueio e pode sacar o dinheiro em um banco 24 horas”, explica Lucas Guimarães, secretário de Trabalho de Teresópolis.



Outros grupos

No Grupo 2 do programa “SuperaRJ” serão atendidos trabalhadores que perderam o emprego a partir de março de 2020, com última renda até R$ 1.501, e que não recebam seguro desemprego ou qualquer outro benefício. No Grupo 3 serão beneficiados trabalhadores autônomos com renda de até um salário mínimo e meio, que não recebam outro benefício.



O programa também tem linha de financiamento, que pode chegar a até R$ 50 mil para micro e pequenos empresários, e até R$ 5 mil para autônomos e profissionais informais. O prazo máximo é de 60 meses, com carência variando de seis a 12 meses.



Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio). Sem juros, os créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo (Fempo), orientado para empreendedores. Os créditos podem ser solicitados pelo site.



“É uma importante ajuda a esse segmento produtivo, valorizando as empresas locais, os empreendedores e as famílias teresopolitanas”, finalizou o Prefeito Vinicius Claussen.

Para saber quem tem direito a ser beneficiado pelo programa estadual "SuperaRJ" e se cadastrar basta acessar o site ou o Portal do Trabalhador de Teresópolis. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone 0800 071 7474.