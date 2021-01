No último domingo (10/01), o governador em exercício Claudio Castro visitou o bairro Córrego Dantas e anunciou o lançamento da nova, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Na data já foram iniciadas as. No entanto, aainda nesta semana por conta de problemas com o terreno que serviria de bota-fora para o material retirado do rio.Segundo o Inea, já existe um bota-fora licenciado pela Prefeitura de Nova Friburgo que foi previamente definido pelo instituto. Contudo, o proprietário do terreno está em tratativas com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Superintendência do Instituto para emissão de um novo licenciamento, em virtude do acréscimo de área requerido pelo proprietário.Com isso,retirado do rio Córrego Dantas, a obra foi temporariamente paralisada. O instituto não informou um prazo para retomada dos serviços, mas é possível que o programa seja continuado assim que for expedido o novo licenciamento.Perguntada, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que a obra é de responsabilidade do Inea, mas que está à disposição para agilizar avaliações técnicas visando licenciamento de novos espaços, caso solicitado pelo Inea, tendo em vista que a execução da obra é de interesse municipal.“Como a obra é de responsabilidade do Instituto Estadual do Ambiente, o órgão também é quem deve definir um bota-fora para destinação dos resíduos. Na última segunda-feira, em reunião com representantes do governo estadual em Teresópolis, o Inea solicitou, verbalmente, bota-fora para a obra. Diante da indisponibilidade, no mesmo dia, a Secretaria de Meio Ambiente de Nova Friburgo apontou alguns bota-fora particulares licenciados na cidade. As equipes da prefeitura e governo estadual seguem em contato direto para esforços mútuos visando acelerar a obra no Córrego Dantas”, informou por nota a Prefeitura.No município o, com valor de investimento estimado em R$ 220 milhões para a realização de serviços de urbanização de margens de rios, desassoreamento e canalização