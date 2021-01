Estando Nova Friburgo como sede do Governo do Estado neste domingo (10/01), conforme decreto publicado na última semana em homenagem aos 10 anos da tragédia climática que atingiu a Região Serrana, em janeiro de 2011, o governador em exercício Cláudio Castro esteve na cidade para participar de uma cerimônia em homenagem aos profissionais e cidadãos que se dedicaram no enfrentamento à tragédia e anunciar novos investimentos para a região.



A agenda do governador começou com um sobrevoo pelas três cidades mais atingidas durante o desastre natural, seguindo então para a cerimônia de homenagem, que foi realizada no quartel do 6º Grupamento de Bombeiros Militares de Nova Friburgo.

Entrega da Medalha de Mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro Divulgação/ PMNF

Visita ao local da obra de contenção no Jardim Califórnia Rafael Campos/ GOV RJ

Lançamento do Programa Limpa Rio em Córrego Dantas Rogerio Santana/GOV RJ

Na companhia do, doMilitar e secretário de Estado de Defesa Civil,, e de outros secretário de estado, Cláudio Castro entregou a 25 homenageados a “Medalha de Mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro”, concedida a personalidade civis ou militares, instituições e organizações que tenham prestado relevantes serviços à causa da proteção comunitária no Estado do Rio de Janeiro.Entre os agraciados estavam as forças armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica; o comandante do 11º BPM, tenente-coronel Alex Soliva; o tenente-coronel PM, Rodrigo de Lima Nunes; a capitão Bombeiro Militar Clicia Beatriz de Andrade Almeida; a tenente Bombeiro Militar, Amanda Almeida Fernandes Lobosco; dois sargentos do 6º GBM; e 16 personalidades civis.A cerimônia foi marcada principalmente pela, durante o resgate de vítimas de um deslizamento que derrubou um prédio na Rua Cristina Ziede, no centro de Nova Friburgo, no dia 12 de janeiro.O sargento Marco Antônio Verly e os soldados Flávio Freitas e Vítor Lembo foram atingidos por um segundo deslizamento de terra no local de resgate que foi um dos mais comentados no período, pela retirada, com vida de um bebê, de apenas dez meses, e seu pai, depois de mais de 10 horas de soterramento.Junto com os familiares do sargento Verly e do cabo Freitas, o governador Cláudio Castro colocou uma corbélia de flores na Galeria dos Heróis, do 6º GBM.Dando sequência a agenda em Nova Friburgo, o governador em exercício Claudio Castro esteve no local onde será iniciada uma obra de contenção de encostas, no bairro Jardim Califórnia, no distrito de Conselheiro Paulino.“O Jardim California foi fortemente atingido pelas chuvas de 2011, quando aqui 20 vidas foram perdidas na tragedia. O Estado investe hoje R$ 4,4 milhões, fruto de uma parceria com o Governo Federal, em obras de contencao das encostas para consolidar inclinacoes e drenar a agua das chuvas”, anunciou Cláudio Castro.O governador em exercício Claudio Castro, em visita ao Córrego Dantas, anunciou o lançamento da nova fase do Programa Limpa Rio, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que no município contemplará os rios Córrego Dantas e Bengalas, com valor de investimento estimado em R$ 220 milhões para a realização de serviços de urbanização de margens de rios, desassoreamento e canalização.Segundo o Governo do Estado, as próximas ações previstas para o município contemplam a substituição de sete travessias ao longo do Rio Bengalas e de quatro travessias sobre o Córrego Dantas.Além disso, será dada continuidade aos trabalhos de recuperação ambiental do Rio Bengalas e do Córrego Dantas com desassoreamento, canalização e contenção de terrenos inclinados na beira de rios, os taludes. A Secretaria do Ambiente também vai atuar na urbanização da margem do Córrego Dantas, com a recuperação de vias existentes e implantação de ciclovia e de um parque fluvial.O governador Cláudio Castro encerrou a visita a Nova Friburgo com a inauguração da Casa do Trabalhador, que vai oferecer cursos de qualificação para a população por meio de parcerias com instituições locais.