Servidores da Saúde e de outras categorias protocolaram ofício no Palácio Guanabara Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 15:44

Após carreata, uma comissão formada por servidores estaduais e funcionários da Cedae foi recebida pelo governo fluminense nesta segunda-feira, no Palácio Guanabara. Na ocasião, os representantes das categorias oficializaram o pedido de abertura de diálogo com o governador em exercício Cláudio Castro para negociação da pauta salarial (para recompor as perdas inflacionárias) e de suspensão do leilão de concessão da Cedae - lembrando ainda o Dia Mundial da Água, celebrado hoje.

O ofício foi produzido pelo Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Rio (Fosperj), que reúne entidades de diversas categorias do serviço público estadual. No documento, o Fórum reforçou também o pedido de vacinação de toda a população e de cumprimento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Saúde.

A comissão foi recebida pelo subsecretário de Relações Institucionais do governo, Adilson de Faria, e fez a ele o encaminhamento das pautas. Os profissionais ressaltaram a possibilidade de a reunião com Cláudio Castro ser realizada de forma remota, por videoconferência.

De acordo com os servidores, o subsecretário anotou os pleitos e ficou de apresentá-los ao secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, para que sejam encaminhados ao chefe do Poder Executivo.