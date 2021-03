Carreata puxada pela União dos Policiais do Brasil ganha força com adesão de outros servidores Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 17/03/2021 16:17 | Atualizado 17/03/2021 16:20

A carreata organizada pela União dos Policiais do Brasil (UPB), que ocorre nesta tarde, em Brasília, ganhou a adesão das demais categorias do funcionalismo do país. O ato é em protesto ao congelamento salarial e proibição de concursos - medidas previstas na PEC Emergencial (EC 109) - e também contra a reforma administrativa (PEC 32), que será prioridade na Câmara.



Segundo as carreiras, as políticas adotadas pelo governo representam “o desmonte do serviço público”. No próximo dia 24, os servidores farão outra mobilização nacional, de forma virtual, das 14h às 17h, reunindo diferentes áreas, incluindo agentes de Segurança Pública.

Diante da proximidade de votação da proposta que muda o RH do país (PEC 32), a expectativa é de que as categorias dos estados, municípios e União intensifiquem o movimento na capital federal para frear o avanço das medidas. A intenção é articular e pressionar os parlamentares.

*Colaborou Letícia Moura