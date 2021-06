Termina nesta quinta-feira (10/06) o prazo para inscrição no Vestibular Cederj 2021.2 , visando o preenchimento de vagas para o 2º semestre deste ano. No Polo de Teresópolis, que fica na Avenida Lúcio Meira, 233, no bairro Várzea, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) ofertará 30 vagas para o curso de Pedagogia e 40 para o de Geografia. A prova está prevista para ser realizada no dia 11 de julho.

Os candidatos devem seguir as instruções contidas na página do concurso. Em caso de dúvida, a pessoa deve enviar um e-mail para [email protected] Os cursos ofertados são semipresenciais e utilizam ferramentas de estudo e interação, tais como: material didático próprio, especialmente preparado para educação à distância, impressos, videoaulas e recursos multimeios; sistema de apoio à aprendizagem, baseado em duas formas de tutoria: a tutoria presencial, que ocorre no polo regional mais próximo do aluno, e a tutoria à distância, que conta com mediadores presentes nas salas de tutoria das universidades, aos quais o estudante tem acesso por meio da plataforma Cederj.Inaugurado no dia 11 de fevereiro, no campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), na Várzea, o Polo Integrado Cederj Teresópolis é a 35ª unidade do Estado. A instalação do Polo Cederj, assim como a permanência da UERJ no município, são frutos da política de estímulo ao Ensino Superior desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. A intenção é aumentar a oferta dos cursos de graduação gradativamente, para que quem mora em Teresópolis não precise deixar a cidade para cursar uma universidade pública.Administrado pela Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Cederj é mantido através de recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, por meio da Capes e da UAB. Parte desses recursos também é gerada em cooperação com a Prefeitura de Teresópolis.