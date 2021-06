A Secretaria Municipal de Turismo deu início à conscientização dos profissionais de produção de fotografias com CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 7420-0/01 sobre a importância de aderir ao Cadastur. O sistema do Ministério do Turismo permite a esses profissionais registrarem suas informações e é considerado importante fonte de consulta para o turista que busca contratar serviços de profissionais sérios e oficialmente credenciados.A ferramenta gratuita garante vantagens e oportunidades aos inscritos, como acesso a financiamento de bancos oficiais; apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo; incentivo para participar de programas e projetos do Governo Federal e podem participar de programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo.O credenciamento é gratuito e feito pela internet. Basta acessar o site , se cadastrar como usuário do sistema para obter uma senha. Depois, deve-se clicar em “Novo Usuário”, no topo da tela, preencher o formulário eletrônico de cadastro, assinar o Termo de Responsabilidade Eletrônico e enviar. Após a análise da solicitação, o cadastro será homologado e disponibilizado um certificado em até 5 dias úteis, se estiver de acordo com a legislação.Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Turismo de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, pelo telefone (21) 2742-3352 ramal 240, ou pelo e-mail [email protected]