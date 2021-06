Teresópolis continua nesta semana a entrega do cartão do programa ‘SuperaRJ’, auxílio emergencial de renda mínima do Governo do Estado, para as pessoas inscritas no CadÚnico em situação de pobreza extrema (renda até R$ 89) e de pobreza (renda igual ou inferior a R$ 178), que não recebem o Bolsa Família.Dos 359 beneficiários deste grupo, apenas 124 pegaram o cartão. Os 235 restantes terão até a sexta-feira (18/06) para pegar o cartão. A entrega é feita na Prefeitura de Teresópolis por equipes das secretarias municipais de Desenvolvimento Social e de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, basta apresentar RG e CPF.O valor do benefício é de, no mínimo, R$ 200, com adicional de R$ 50 por filho menor de idade, limitado a 2 filhos, podendo chegar no valor máximo de R$ 300, e será pago até o mês de dezembro.Para saber quem tem direito a ser beneficiado pelo programa estadual ‘SuperaRJ’ e se cadastrar basta acessar o site ou o Portal do Trabalhador de Teresópolis. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone 0800 071 7474.