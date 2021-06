Atendimento do PAM em Teresópolis será de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h - Bruno Nepomuceno

Atendimento do PAM em Teresópolis será de segunda a sexta-feira, das 12h às 18hBruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 14:57

Foi inaugurado nesta sexta-feira (11/06), em Teresópolis, pelo prefeito Vinícius Claussen, o Posto Avançado de Apoio à Mulher (PAM), na Rodoviária, no centro da cidade. O espaço é o segundo instalado no Brasil e o primeiro do estado do Rio de Janeiro. O projeto da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher tem a proposta de ser um local descentralizado e especializado no atendimento à mulher, fortalecendo a rede de proteção do gênero, trazendo a humanização do atendimento.

O horário de atendimento do PAM será de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. O projeto do Posto Avançado de Apoio à Mulher acontece em parceria com o Terminal Rodoviário José de Carvalho Janotti e vai oferecer local privativo e de fácil acesso às mulheres, que sirva de apoio a serviços de proteção e serviços públicos.

No PAM será possível realizar o preenchimento do FRIDA (Formulário de Avaliação de Risco e Proteção à Vida) no atendimento à mulher identificada como vítima de algum tipo de violência; encaminhar a mulher vítima para a equipe especializada do CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), que presta acolhida, acompanhamento psicossocial e orientação jurídica às mulheres em situação de violência; e evitar a revitimização e exposição da mulher em casos de violência, alinhando o fluxo de atendimento; além de disponibilizar dados estatísticos para os meios de comunicação e sociedade em geral.



“A Rodoviária é um local de grande circulação de pessoas e o objetivo é oferecer mais uma porta de entrada dos serviços da Secretaria da Mulher, atendendo inclusive ocorrências em transportes ou ao redor, assim como as mulheres do interior, visto ser ponto de vários terminais do transporte para a área rural do município. Nosso intuito é fortalecer a Rede de Proteção do Gênero, oferecendo humanização no atendimento e acolhimento multiprofissional”, explicou a secretária dos Direitos da Mulher, Margareth Rosi.