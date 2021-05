O livro "Rio das Ostras – Um encanto em cada canto" que fala sobre o histórico da cidade, ressaltando a sua vocação turística Divulgação

Publicado 03/05/2021 10:00

Rio das Ostras - Com a pandemia causada pelo Coronavírus, o mundo precisou se adaptar às novas rotinas e as pessoas precisam cada vez mais ter os devidos cuidados individuais para não contrair a Covid-19. Um deles é o uso de máscaras de proteção.

Neste mês de abril, a Secretaria de Segurança Pública recebeu do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro-IFRJ a doação de 75 unidades Face Shield - equipamentos de proteção individual que protegem o rosto. Esses escudos faciais foram desenvolvidos no laboratório da IFRJ, por meio de uma impressora 3D.

A Secretaria de Segurança Pública é uma das que secretarias que está à frente no trabalho de controle da pandemia, inclusive nas ações de cumprimento de Decretos Municipais. As Face Shields são grandes aliadas na prevenção de contágio pelo novo Coronavírus, principalmente em situações de contato muito próximo com outras pessoas e ajudarão os agentes que estão diariamente nas ruas.

Para a pesquisadora da Instituição e responsável pela doação, Grazielle Rodrigues Pereira, esses escudos faciais foram produzidos para ajudar os profissionais que estão na linha de frente, como os da Segurança Pública que estão muito expostos.

“Neste primeiro momento doamos 75 unidades para a corporação e estamos produzindo mais 200 unidades para que em breve mais unidades cheguem aos agentes. Nosso laboratório tem tido essa preocupação em ajudar os profissionais que estão na linha de frente”.

Grazielle ainda destacou a importância de usar o equipamento combinado com as máscaras apropriadas.

“Esses escudos faciais, os Face Shields, ajudam a proteger os olhos. Eles são uma barreira maior de proteção para os profissionais. Mas é importante ressaltar que é fundamental o uso das máscaras faciais cirúrgicas ou as de tecido, com as três camadas de pano. A proteção só é eficaz se o uso for combinado”, concluiu a pesquisadora.