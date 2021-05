Kim Kardashian e Kanye West teriam iniciado divórcio em fevereiro de 2021 Reprodução

Por iG

Publicado 10/05/2021 17:19 | Atualizado 10/05/2021 17:20

Rio - Em trailer do novo episódio do "Keeping Up With the Kardashians", reality show que mostra a vida da família Kardashian, Kim fala sobre seu divórcio com Kanye West. No vídeo, que foi publicado no fim de semana, ela conta à mãe, Kris Jenner, que quer começar uma nova vida.

Kim disse a Kris que quer deixar no passado toda a negatividade que viveu em seu casamento com o Kanye. No pequeno trecho, Kim tem uma conversa séria com a mãe sobre o futuro. "Só quero que você seja feliz e se divirta com o que fizer", respondeu à filha.

