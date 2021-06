Rio de Janeiro 08/01/2019 - Ensaio técnico da União da Ilha. Na foto acima Laíla. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford

Publicado 18/06/2021 12:54 | Atualizado 18/06/2021 15:06

Rio - O diretor de carnaval Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laíla, de 78 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, no Hospital Israelita Albert Sabin, na Zona Norte do Rio, por complicações da covid-19. Ele estava internado desde o último fim de semana e sofreu uma parada cardíaca às 11h.

Há mais de 50 anos no Carnaval, Laíla passou por escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro. Era carnavalesco, diretor de harmonia, produtor musical, cantor e compositor. Campeão 28 vezes, sendo 23 no Rio de Janeiro, era conhecido como "Dono da Harmonia". Nasceu e cresceu no Morro do Salgueiro e começou sua carreira na vermelho e branco. Em 1975, foi para a Beija-Flor junto com o carnavalesco Joãosinho Trinta. Também coordenou o carnaval na Unidos da Tijuca, Vila Isabel e Grande Rio. Voltou para a mais amada de Nilópolis em 1995, quando quando conquistou oito títulos, incluindo o tricampeonato nos anos de 2003, 2004 e 2005. Dois anos depois, conseguiu um bicampeonato em 2007 e 2008. Em 2018, após ser mais uma vez vitorioso na avenida, o ícone do carnaval deixou a azul e branco.

Segundo o Dicionário Cravo Albin da música brasileira, Laíla passou a integrar a escola mirim Independente da Ladeira aos 7 anos, na qual comandou a bateria durante anos. A agremiação desfilava pelas ruas Francisco Graça, General Rocca e na Praça Saens Pena. Aos 10 anos, ingressou no Grêmio Recreativo e Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, onde, três anos depois, começou a atuar na bateria.

Aos 14 anos ingressou na Ala dos Compositores do Salgueiro. No ano de 1967 assumiu o cargo de Diretor Geral de Carnaval do Salgueiro. Em 1975 passou a atuar como diretor de harmonia do Salgueiro. No ano seguinte, a convite de Aniz Abraão David (Anízio) e Nelson Abrahão David transferiu-se para o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Beija-Flor, agremiação pela qual sagrou-se campeão em três anos consecutivos com enredos de Joãosinho Trinta: 1976 "Sonhar com Rei dá Leão", "Vovó e o Rei da Saturnália na Corte Egipciana" e "A Criação do Mundo na Tradição Nagô".

Como produtor musical, Laíla é o responsável pelo CD dos sambas-enredos do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), usou as redes sociais para lamentar a morte. "Sempre tive inveja da Beija-flor por ter esse cara e ele não estar na minha Portela. Que perda para a nossa cultura. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Obrigado por tudo que você fez pelo carnaval carioca! Salve Laíla!", escreveu.

Sempre tive inveja da Beija-flor por ter esse cara e ele não estar na minha Portela. Que perda para a nossa cultura. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Obrigado por tudo que você fez pelo carnaval carioca! Salve Laíla! pic.twitter.com/psOfzN6OU4 — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 18, 2021

O governador Cláudio Castro disse que Laíla deixa um legado histórico. "A comunidade do carnaval está de luto. Luiz Fernando do Carmo, o Laíla, não resistiu à COVID-19. Deixa um legado histórico e uma gratidão indescritível a quem faz o carnaval. Vá em Paz, Mestre. Aos familiares e amigos desejo força e superação na alegria que ele inspirava", escreveu Castro.

A comunidade do carnaval está de luto. Luiz Fernando do Carmo, o Laíla, não resistiu à COVID-19. Deixa um legado histórico e uma gratidão indescritível a quem faz o carnaval. Vá em Paz, Mestre. Aos familiares e amigos desejo força e superação na alegria que ele inspirava. pic.twitter.com/hjeChJRqcn — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) June 18, 2021

Neguinho da Beija-Flor disse que vai ficar a saudade de Laíla, que foi seu primeiro produtor musical, no início da carreira, no Cordão da Bola Preta. "Meu amigo durante 50 anos da minha vida!! Personalidade fortíssima, excelente profissional e amigo de todas as horas!! Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, melhor diretor de carnaval de todos os tempos!!

Que Deus o tenha, meu amigo!!", lamentou o intérprete.

Em fevereiro deste ano, em uma entrevista ao jornal Metrópoles, Laíla disse que estava ansioso pela vacina e que estava preso dentro de casa. 'Há um vazio que vai ficar para a história', falou sobre o ano sem carnaval por conta da pandemia. O diretor tomou a segunda dose da vacina há cerca de um mês, mas tinha diversos problemas de saúde.

Dentre os desfiles icônicos que tiveram o toque de genialidade de Laíla, está o enredo "Ratos e Urubus" da Beija-flor de 1989, com o "Cristo mendigo", destaque que foi proibido de entrar na Sapucaí e precisou ser coberto com uma lona preta. Na Avenida, uma placa dizia "Mesmo proibido, olhai por nós", e o carro revolucionou o carnaval. Naquele ano, a azul e branca foi vice-campeã e fez um desfilo histórico que marcou a memória de todo apaixonado pela folia. Este ano, quando perguntado se um dia voltaria à escola, o Dono da harmonia disse "o futuro vai dizer".

Ainda não há informações sobre o enterro.