Por O Dia

Publicado 18/06/2021 20:05

Rio - Acusado de roubo, Jeferson da Silva Rodrigues, de 35 anos, foi preso, nesta quinta-feira, por agentes da 29 ª DP (Madureira).Contra o acusado havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Jeferson foi preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com a decisão da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que deferiu o mandado de prisão, em 30 de abril, Jeferson e mais quatro comparsas usaram blusas da Polícia Civil do Estado do Rio, calças pretas e distintivos falsos durante roubo a uma residência, em Quintino, na Zona Norte do Rio, em fevereiro.

Segundo decisão da Justiça do Rio, Jeferson e seus comparsas se passaram por policiais civis ao abordar o morador no momento em que ele chegava em casa. Armados, invadiram a residência e roubaram diversos bens da vítima, mantendo seus parentes sob ameaça de morte. A dinâmica do crime descrita na decisão afirma que os criminosos ameaçavam atirar na cabeça da mãe do morador, caso ele não fornecesse a senha do aplicativo bancário. Ao acessarem o sistema, os bandidos ainda fizeram a transferência de R$ 5.251.



De acordo com a decisão judicial, a ação foi premeditada:



"Registre-se outrossim que essa ação criminosa foi premeditada e minuciosamente estudada pelos assaltantes, que, do interior do Voyage branco placa LUR-7154, ficaram analisando a movimentação da residência da vítima por uma semana aproximadamente, antes de executar os crimes em tela", diz a decisão.