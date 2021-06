Laíla e Neguinho da Beija-Flor - Reprodução

Publicado 18/06/2021 13:35 | Atualizado 18/06/2021 15:14

Rio - A morte do diretor de carnaval Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laíla, de 78 anos , deixou famosos e celebridades do mundo do Carnaval de luto na manhã desta sexta-feira. Internado desde o último fim de semana em um hospital da Zona Norte do Rio por complicações da covid-19, Laíla sofreu uma parada cardíaca às 11h de hoje.

Pelas redes sociais, Neguinho da Beija-Flor fez uma homenagem ao amigo. "Vai ficar a saudade daquele que foi meu primeiro produtor musical, no início da minha carreira, no Cordão da Bola Preta, meu amigo durante 50 anos da minha vida!! Personalidade fortíssima, excelente profissional e amigo de todas as horas!! Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o 'Laíla', melhor diretor de carnaval de todos os tempos!! Que Deus o tenha, meu amigo!!", escreveu o sambista em postagem no Instagram.

Especialista em Carnaval, o jornalista Fábio Fabato também compartilhou um depoimento emocionante nas redes sociais. "A morte de #Laíla é devastadora para a folia. Protagonista por seis décadas, foi o homem que viveu/sentiu/respirou o coletivo chamado escola de samba - como nenhum outro ser - dos anos 60 até este 18 de junho de 2021. Professor, líder, herói, Macunaíma, para-raio. Ele foi e viveu tudo o que fez avenidas trepidarem. Tínhamos uma relação deliciosamente agridoce. De poucos sorrisos com quase todos, para mim, nunca economizou em dentes expostos. Mas ficava bravo além da conta quando via críticas minhas a algum trabalho seu. 'Porr*, 'Sabato'! Quero falar contigo agora e vou provar que está errado!'.

No fim, seguia a ternura mútua e estes braços firmes que energizavam como poucos. Saudades, Lalá", escreveu.

A porta-bandeira Selminha Sorriso relembrou a experiência de trabalhar com Laíla nos desfiles. "Amigos, foi um privilégio trabalhar com o Lala! Ele era aquele que comandava a tropa buscando a força que nem vc sabia ter. Recebi poucos elogios, no entanto muito conhecido! Em alguns anos ele estava mais calmo, em outros ele cobrava mais, era a busca pela perfeição! Aprendi não sentir cansaço, não reclamar, me superar, não me acomodar... Só tenho a agradecer ao Mestre Lala!!! Que ele seja cercado de luz e amor no plano espiritual", escreveu a passista.

Já a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro compartilhou um texto escrito por João Gustavo Melo, honrando a trajetória do diretor. "Filho da Revolução Salgueirense, Laíla é um dos grandes nomes da história do Carnaval. Polêmico, enérgico, curioso, líder, genial. Impactou definitivamente a maneira de evoluir das escolas de samba ao compactar os desfiles e deslocar a massa de componentes com unidade rítmica, harmônica e de forma pulsante. A voz grave que participou de momentos inesquecíveis do Carnaval faz ecoar as diretrizes de um modelo de apresentação em cortejo único no mundo: o desfile das escolas de samba. Foi assim que Laíla fez-se rei no reinado dos grandes desfiles."

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), usou as redes sociais para lamentar a morte. "Sempre tive inveja da Beija-flor por ter esse cara e ele não estar na minha Portela. Que perda para a nossa cultura. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Obrigado por tudo que você fez pelo carnaval carioca! Salve Laíla!", escreveu.

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), também se manifestou sobre o falecimento do diretor. "A comunidade do carnaval está de luto. Luiz Fernando do Carmo, o Laíla, não resistiu à COVID-19. Deixa um legado histórico e uma gratidão indescritível a quem faz o carnaval. Vá em Paz, Mestre. Aos familiares e amigos desejo força e superação na alegria que ele inspirava", desejou através do Twitter.

A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, com a qual Laíla conquistou oito títulos, publicou uma homenagem para o carnavalesco. Nos stories do Instagram, a organização compartilhou uma compilação de falas marcantes do diretor e encerrou com uma mensagem: "Obrigado, Laíla, por esses 23 anos de amor incondicional. Descanse em paz!"