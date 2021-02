Fotos! Musa do Bahia exibe beleza e bomba nas redes sociais

Botafogo

Proposta inicial do Kashiwa Reysol ao Botafogo por Pedro Raul é por empréstimo; veja detalhes

Oferta inicial não agradou ao Alvinegro; clube japonês mantém interesse no atacante e conversa com a diretoria carioca continua; Corinthians sondou a situação do jogador de 24 anos

Publicado 02/02/2021 22:08 | Atualizado há 12 horas