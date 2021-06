Mariana Ximenes e Camila Pitanga - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 13:50

Rio - Apesar do atraso de 4 dias, Mariana Ximenes não deixou o aniversário de Camila Pitanga passar em branco. A atriz se declarou para a amiga em um texto emocionante compartilhado no Instagram, nesta sexta-feira (18). Na publicação, explica o atraso e demonstra seu amor pela colega de trabalho.

"Fiquei sem telefone e não pude celebrar Camila como ela merece no dia do seu aniversário. Aproveito hoje para declarar todo o meu amor para essa potência de mulher deusa da beleza, do acolhimento puro, das reflexões mais sábias, de coração transbordante de afeto e poesia", começou a artista.

"Estava revisitando nossas fotos: como colecionamos andanças boas por aí! De Espanha a passeatas! De Tailândia a carnavais. Quero sempre estar contigo e sua família linda, agradeço por tanto aprendizado minha amada. Que seu novo ciclo seja esplendoroso bjs da 'Biscoito' (apelido que ganhei da linda Antônia)", finalizou com bom humor. Camila Pitanga completou 44 anos na última segunda-feira (14).

