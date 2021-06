Ação 'PaqueTá Vacinada' vai contar com o apoio da Fiocruz - ALEXANDRE MACIEIRA/DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 18:33 | Atualizado 17/06/2021 18:39

Rio - A Prefeitura do Rio confirmou, nesta quinta-feira, que a Ilha de Paquetá receberá o Carnaval fora de época 14 dias após toda a população local estar imunizada com a segunda dose da vacina. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o evento é uma etapa do projeto PaqueTá Vacinada e será feito em espaço controlado para no máximo 600 pessoas, "obrigatoriamente todos vacinados".

Segundo a pasta, o evento, que é realizado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. acontecerá no Parque Darke de Mattos, para um público restrito. A atividade deve ser marcada para 14 dias após a última pessoa ser vacinada com a segunda dose do imunizante.

Outra etapa do estudo começará depois da realização do evento-teste, com o monitoramento de todos os moradores da ilha. A ideia das autoridade é fazer um estudo para analisar a realização de eventos maiores na cidade, que deve ter toda população acima de 18 anos vacinada até outubro.

Sem clima de festa

Desde que foi anunciada a possibilidade do Carnaval fora de época na ilha, moradores já haviam manifestado temor pelo evento. Morador da Ilha há 36 anos, João Ferreira acredita que ainda não é o momento para realizar eventos. "Não tem que ter nada. Primeiro, pensar na população que está aí morrendo. Deixa para fazer carnaval no ano que vem, quando a população toda estiver vacinada. Pra mim é um absurdo”, declarou ele, que teve apoio de Maria de Fatima Amorim, moradora da Ilha de Paquetá há 11 anos. "Com esse evento nós corremos risco", disse ela.

"Sou contra esse carnaval fora de época. É um absurdo. Com as novas variantes é um risco. Sempre vai ter pessoas de fora que irão para Paquetá, ou de véspera ou em lanchas, Sou totalmente contra", afirmou uma moradora, que não quis se identificar. "Não sou a favor desse evento", completou um outro morador, que também não quis revelar a sua identidade.