Operação conjunta detém quatro pessoas com carga de drogas no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, em Macaé. - Foto: Divulgação/Polícia Federal.

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 17:15

Rio - A Polícia Federal realizou uma operação para coibir crimes ambientais e tráfico de drogas, nesta quinta-feira, no interior da reserva ambiental federal da Restinga de Jurubatiba, em Macaé. Na ação os policiais prenderam em flagrante quatro indivíduos, sendo dois deles menores de idade, com grande quantidade de drogas no interior do Parque, sendo 3 mil pinos de cocaína e 356 papelotes de maconha.

"A área vem sofrendo com invasões de traficantes da comunidade vizinha do lagomar e operações como as de hoje visam coibir essa prática", disse a corporação, em nota.



De acordo com a PF, os presos e o material entorpecente foram encaminhados à 123ª DP (Macaé) por conta da presença de menores, onde foi lavrado o flagrante por tráfico e associação para o tráfico. O crime prevê, no caso dos maiores, pena de até 15 anos de reclusão.

O Parque

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba fica situado no norte do estado do Rio de Janeiro, englobando áreas dos municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã. Possui 44 km de praias, sendo que neste trecho existem 18 lagoas costeiras de rara beleza e de grande interesse ecológico.



O Parque é um abrigo para diversas espécies de fauna e flora das restingas que em outros locais do país estão em risco de extinção. Já foram inclusive encontradas novas espécies na área da Unidade.



Jurubatiba é um dos três parques nacionais brasileiros onde é possível observar a coexistência da preservação do ambiente com o desenvolvimento sustentável de uma população de pescadores tradicionais que já pescavam na área mesmo antes de sua criação.