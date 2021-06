Vacina contra a covid-19 - Imagem Arquivo

Vacina contra a covid-19Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 17:14

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 923.405 casos confirmados e 53.750 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 5.022 novos casos e 274 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,82%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 855.341pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 69,6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 44,6%.

Publicidade

50% da população vacinada com a primeira dose

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que a cidade do Rio de Janeiro atingiu 50% da população vacinada com a primeira dose. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira durante a imunização do prefeito Eduardo Paes (DEM) na quadra da Portela.

Publicidade

"O desejo que a gente tem é estar vacinando o mais rápido possível. Hoje também a gente bate a marca de 50% das pessoas com mais de 18 anos vacinadas. Essa semana a gente finaliza o grupo de 50 anos ou mais e 50% das pessoas vacinadas (com a primeira dose)", disse Soranz.

Prefeito recebeu a primeira dose contra a covid-19

Publicidade

Paes pediu para ser vacinado com a AstraZenca. "Fiz questão de tomar a vacina da Fiocruz. É segura, como todas as outras. O sentimento que tenho é o de todo brasileiro. É uma agulha de esperança. Passamos por um período difícil. Para mim é uma alegria e um sentimento enorme. A vacina deixa a sensação de que vamos poder voltar a viver".

De acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quinta-feira, pessoas com 51 anos ou mais podem ser vacinadas nos mais de 270 pontos distribuídos pela cidade.