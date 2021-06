Medida valerá mesmo quando o veículo estiver guinchado ou em cima do reboque - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Medida valerá mesmo quando o veículo estiver guinchado ou em cima do reboqueDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:55 | Atualizado 17/06/2021 15:57

Rio - Os carros estacionados em locais proibidos não poderão mais ser rebocados na presença do proprietário ou motorista. É o que determina o projeto de lei 2.090/16, do deputado Samuel Malafaia (DEM), aprovado em discussão única pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quinta-feira. A medida seguirá para o governador Cláudio Castro, que poderá sancionar ou vetar o projeto.



Segundo o projeto, a medida valerá mesmo quando o veículo estiver guinchado ou em cima do reboque e, caso o motorista comprove que a liberação do automóvel não foi permitida, o proprietário não será obrigado a pagar a diária de permanência no depósito público. A medida prevê como provas fotografias e vídeos do momento do içamento do veículo.



Os motoristas ainda estarão sujeitos às penalidades do estacionamento irregular. "O objetivo é minimizar os transtornos causados por estacionamento irregular, pois muitas vezes o condutor não percebe que parou em local proibido. E se o veículo não estiver guinchado, nem em cima do reboque o motorista pode retirá-lo, por que quando está no reboque, ainda no local da infração, ele não pode fazer o mesmo?", questionou Malafaia.