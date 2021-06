Cine Roxy, em Copacabana, Zona Sul do Rio - Reprodução/GoogleMaps

Cine Roxy, em Copacabana, Zona Sul do RioReprodução/GoogleMaps

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 22:22

Rio - A Prefeitura do Rio publicou um decreto, nesta quinta-feira, incluindo o Cine Roxy, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no cadastro dos negócios tradicionais e notáveis da cidade. Dessa forma, o prédio, que está à venda por R$ 30 milhões, até poderá mudar de dono e de nome, mas deverá manter o ramo de atividade como sala de cinema.



Na decisão, a Prefeitura classificou o espaço como "marco referencial na cultura cinematográfica da cidade" e "marco da arquitetura e engenharia moderna", garantindo poder de veto a uma eventual tentativa de mudança de ramo do lugar.



Fundado em setembro de 1938, o icônico Cine Roxy completa 83 anos de existência em 2021. O cinema foi reformado no início da década de 90 e passou a comportar 3 salas menores, intituladas de Roxy 1, 2 e 3. Já nos anos 2000, após novas obras, foi incrementado com poltronas numeradas.