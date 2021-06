Jairinho está preso pela morte do menino Henry Borel - Renan Olaz/CMRJ

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 20:03

Rio - O relatório com parecer sobre o processo de cassação do vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho (sem partido), será apresentado à Comissão de Ética da Câmara nesta sexta-feira. Emitida pelo relator, Luiz Ramos Filho (PMN), a conclusão representa o fim da fase de análise da defesa do vereador, que foi apresentada no dia 21 de maio. Jairinho está preso desde o dia 18 de abril, acusado ao lado de Monique Medeiros de envolvimento na morte do menino Henry Borel, de 4 anos. Pela regra do rito de cassação, o relator teria até 45 dias para emitir o parecer, que termina no dia 05 de julho. O prazo começou a correr no dia 21 de maio, último dia para apresentação da defesa do parlamentar.

O suplente do vereador Jairinho, Ramos Filho, apresentará o parecerem reunião fechada na presidência da câmara. O documento será apresentado aos demais integrantes da Comissão de Ética que terão até cinco dias úteis para acatar ou não o parecer em votação, que deve ter maioria absoluta para ser aprovado.

Se favorável e aprovado, o parecer segue para a pauta diária da Câmara onde será decidido por dois terços da casa a cassação ou não do parlamentar.

Caso Henry

Henry Borel morreu na madrugada do dia 8 de março, na emergência do Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca. Segundo Jairinho e Monique, o menino dormia no quarto e foi encontrado pela mãe, desacordado no chão. Na ocasião, a professora Monique relatou aos médicos que ouviu um barulho e foi ver o que tinha acontecido com o filho. Jairinho, que é médico, contou que o enteado não se mexia e o socorreu para a emergência.