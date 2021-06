Demolição de prédio em Rio das Pedras - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/06/2021 18:57

Rio - A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado e o Detran, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura do Rio, promovem, nesta sexta-feira (18), o atendimento às famílias vítimas do desabamento em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio , para a emissão de documentos civis.

As sete famílias desabrigadas com o desabamento do prédio ocorrido em 3 de junho na Rua das Uvas, esquina com Avenida Areinhas, na comunidade de Rio das Pedras, serão atendidas para emissão de documentos no posto do Detran do Shopping Aerotown, na Barra da Tijuca, das 8h às 17h.

A ação vai garantir a isenção de taxas de emissão de documentos às famílias. A previsão é que sejam realizados cerca de 60 atendimentos ao longo do dia. O agendamento foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, de modo a garantir que não haja aglomeração.

O atendimento às famílias vai contar com a presença do secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado do Rio, Matheus Quintal, e do diretor de Identificação Civil do Detran Rio, Pedro Thompson.