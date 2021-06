Prédios na Muzema são esvaziados após abalos e estalos - Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 06:32 | Atualizado 14/06/2021 08:52

Rio - Susto e medo. Foi desta forma que moradores de oito prédios localizados na região da Muzema, na Zona Oeste do Rio, foram acordados na madrugada desta segunda-feira. Por conta de rachaduras e estalos, as construções precisaram ser evacuadas às pressas.

Segundo moradores da região, cada prédio tem cerca de cinco andares. Cada um deles tem seis apartamentos. As construções ficam próximas ao número 115 na Estrada de Jacarepaguá.

Os imóveis estão localizados a poucos metros do condomínio que registrou a tragédia da Muzema, em 2019, quando um prédio desabou e matou 24 pessoas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as primeiras ligações para a central de atendimento aconteceram por volta das 2h. O quartel da região foi acionado para o atendimento. A Defesa Civil também está no local e pediu para que todos deixassem os prédios.

Segundo a Defesa Civil, cerca de 60 famílias moram nesses imóveis.

Moradores relataram que por volta das 6h30 foram liberados para retornar aos imóveis. Essa informação não é oficial dos órgãos que estão no local.

RIO DAS PEDRAS

No início deste mês, um imóvel de quatro andares desabou na Favela de Rio das Pedras, vizinha à Muzema, deixando pai e filha mortos e outros quatro feridos.

Por conta dos abalos, a Prefeitura do Rio e a Defesa Civil interditaram outros imóveis na região.

Na semana passada, moradores de outro imóvel em Rio das Pedras tiveram que deixar o prédio por conta de rachaduras e estalos. A prefeitura demoliu os dois últimos andares do prédio.