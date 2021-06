Polícia investiga suposto caso de agressão dentro de motel no Centro de Niterói - Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 07:59 | Atualizado 14/06/2021 08:54

Rio - A Polícia Civil vai investigar um suposto caso de agressão ocorrido na madrugada deste domingo (13) dentro de um motel em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Uma mulher, que teve nome e idade preservados, foi encontrada ensanguentada dentro de um quarto. Ela estava acompanhada do namorado.

De acordo com a polícia, funcionários do motel foram acionados pelo homem que alega ter ouvido sua namorada pedir socorro. O rapaz disse que não soube o que aconteceu no quarto, o que foi acordado por ela com os pedidos de ajuda.

Em depoimento, um funcionário relatou que o homem ainda disse para a namorada: "Se fui eu, me denuncie". O casal passou a noite no local.

Investigadores da 76ª DP (Niterói) vão analisar as imagens do circuito interno do motel.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. A mulher estava com um corte na cabeça e hematomas no braço. Seu estado de saúde é estável.