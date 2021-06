Homicídio, tráfico de drogas e roubo são alguns dos crimes que justificam a presença delas na lista - Reprodução / Meia Hora

Por Danillo Pedrosa

Publicado 14/06/2021 08:21

De Viúva Negra a Hello Kitty, essas mulheres não têm nada de heroína ou brincadeira de criança. Perigosas, elas estão no Portal de Procurados do estado do Rio, que agora tem ganhado cada vez mais representantes femininas, agora com 31 foragidas, um dos números mais altos desde que o site foi criado.

Na hora dos "vamos ver", elas não ficam devendo para nenhum malandro, mesmo que tenham sido incluídas no portal apenas em 2009. Homicídio, tráfico de drogas e roubo são alguns dos crimes que justificam a presença delas na lista, que conta atualmente com 606 criminosos com mandado de prisão expedido pela Justiça, 107 já capturados.

Mais velha da lista, com 71 anos, Heloísa Gonçalves ganhou o apelido de Viúva Negra muito antes da heroína da Marvel fazer sucesso no cinema. Para ficar com a herança, ela matou pelo menos um ex-namorado e um marido, teve um assassinado sob circunstâncias suspeitas e outro, bem mais velho, que teria falecido por causas naturais. Além disso, assassinou um pedreiro (amigo do ex-namorado), tentou matar um terceiro marido e um enteado. Apesar de condenada, nunca foi presa.

Já Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, é ligada à facção Comando Vermelho e atua como gerente do tráfico de drogas na favela Nova Grécia, em São Gonçalo. Ela ainda tem na ficha duas condenações por roubo.

A lista tem até uma dupla de sogra e nora que comanda o tráfico na favela do Lixão e Vila Ideal, em Duque de Caxias, dominada pelo Comando Vermelho. Richele da Silva Neres, mãe do traficante Charles do Lixão, morto em ação policial, é a "Chefona" do crime organizado na comunidade e Amanda Oliveira de Almeida, esposa dele, é a "Chefinha".

A extensa lista de foragidas pode ser acessada pelo site "procurados.org.br". Uma denúncia que leve à prisão de alguma delas pode gerar uma recompensa de R$ 1 mil para o autor. A mais recente das detidas foi Sandra Sapatão, que ainda consta no portal, mas foi capturada no último dia 21 por ter participado do assassinato do soldado da PM Michel de Lima Galvão, em 2017.

Madrinha

Apesar dos 25 anos recém-completados, Luana Rosa de Araújo é a chefe do tráfico de drogas que age no bairro do Imbariê, em Duque de Caxias, ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP). Ela ganhou até um fuzil rosa do traficante Peixão.

Viúva Negra

Heloísa Gonçalves ou Heloísa Saad, de 71 anos, ganhou esse apelido pelo hábito de matar seus maridos. Constam na sua extensa ficha criminal pelo menos quatro acusações de homicídio e duas tentativas, na maioria das vezes contra ex-companheiros.

Chefona

Mãe do traficante Charles do Lixão, morto durante operação policial em 2019, Richele da Silva Neres assumiu o comando do tráfico na favela do Lixão e Vila Ideal, em Duque de Caxias. A ex-nora dela, Amanda Oliveira de Almeida, é a "Chefinha", chefe de contabilidade.

Hello Kitty

Bonequinha do Comando Vermelho em São Gonçalo, Rayane Nazareth Cardozo da Silveira atua como gerente do tráfico de drogas na favela Nova Grécia. A ficha dela tem duas condenações por roubo, entre eles o de um carro.

Elefantinha

Edileuza Maria Santos da Silva tem um mandado de prisão por integrar o tráfico de drogas que age na comunidade da Vila Vintém, entre Realengo e Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, dominada pela facção Amigo dos Amigos (A.D.A).