Agressão a amante na saída de motel em São Vicente (SP) viralizou nas redes sociais Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 09:10 | Atualizado 18/03/2021 09:37

Duas mulheres protagonizaram uma briga em frente a um motel da cidade de São Vicente, no estado de São Paulo, nesta quarta-feira (17). Um homem estaria traindo sua companheira com outra mulher no local e o caso foi descoberto, dando início à confusão. Um vídeo mostra o homem fugindo de bicicleta, enquanto sua companheira agride a amante do rapaz na porta do estabelecimento, incentivada pelo xingamento de outras pessoas. As informações são do portal Metrópoles.

A briga entre as duas foi filmada e viralizou nas redes sociais. Um grupo de amigas que estava junto com a mulher traída aparece incentivando as agressões e xingando a amante do homem, que é encurralada na parede antes de receber tapas e até ser atingida por um capacete de moto.

Publicidade

Assista: