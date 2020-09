Vídeo: Mulher implora pela vida antes de ser morta em motel

Goiás - As câmeras de segurança de um motel em Caiapônia, Goiás, registraram parte da ação do homem que assaltou e matou duas funcionárias do local no domingo (13). Nas imagens, Simone de Jesus Garcia, de 53 anos, aparece entregando o dinheiro ao assaltante, que está armado. As informações são do G1.



Também é possível ver a vítima sentada na cama levando as mãos ao rosto. Em seguida, o criminoso pega o celular que estava com ela e aponta a arma na direção da mulher.

Segundo as informações da polícia, a mesma dinâmica foi usada contra a outra funcionária, Cleide Fernandes Cavalcante, de 52 anos. Após o crime, os corpos das duas foram jogados na cisterna do motel. O suspeito fugiu levando R$ 1.500 em dinheiro.

Na noite desta segunda-feira (14), o suspeito morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na BR-158, em uma região da mata.



Ao perceber a presença dos policiais, o investigado, Tony Henrique Peres, de 21 anos, atirou, mas foi baleado em seguida. De acordo com os policiais, ele havia saído da prisão um dia antes do assassinato das duas mulheres no motel.



Ainda segundo a Polícia Militar, a região do tiroteio não tinha sinal de internet e celular, por isso a polícia não conseguiu chamar uma ambulância para socorrer o suspeito. Ele foi transportado em um carro da corporação, mas chegou já sem vida à unidade de saúde.