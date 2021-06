Bilhete Único Carioca - Reprodução Internet

Bilhete Único CariocaReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 09:22 | Atualizado 14/06/2021 09:40

Rio - Passa a valer a partir desta segunda-feira (14) a nova tarifa do Bilhete Único Carioca entre metrô-ônibus e metrô-vans. O novo valor é de R$ 6,90 - era R$ 6,05 até o último domingo. O novo preço foi oficializado em publicação no Diário Oficial.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o aumento acontece devido ao reajuste da tarifa padrão do sistema de transporte Metroviário, que passou de R$ 5 para R$ 5,80, no dia 11 de maio . "A tarifa de integração acordada pelos operadores dos sistemas (metrô, vans e ônibus) oferece aos usuários 30% de desconto em relação ao preço cheio das passagens", disse a SMTR em nota.

Publicidade

O MetrôRio havia alegado prejuízos que ultrapassam R$ 600 milhões. Antes da pandemia da covid-19, 900 mil passageiros circulavam no sistema por dia e hoje esse número reduziu para 390 mil por dia. As negociações consideraram o atual cenário socioeconômico, fortemente impactado pela pandemia, e tinha como objetivo diminuir o impacto para o usuário e garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Em julho, a tarifa unitária dos trens da Supervia subirá para R$ 5,90.