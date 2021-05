Rio de Janeiro

Perito do MP-RJ acompanha no IML perícias nos corpos das pessoas mortas no Jacarezinho

Médico vai acompanhar todo o trabalho no IML e registrar, inclusive em imagens, o que for do interesse da investigação independente do MP-RJ, que está sendo conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro

