O reajuste vale para quem usa gás de cozinha encanado e também para o GNV usado como combustível de automóveis

Por Maria Clara Matturo

Publicado 29/04/2021 16:07 | Atualizado 29/04/2021 16:21

Nesta quinta-feira, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa) informou ao O DIA que, embora previsto pela Petrobras, o reajuste de 39% do Gás Natural, nas distribuidoras, foi adiado. O reajuste, que vale para quem usa gás de cozinha encanado e também para o GNV usado como combustível de automóveis, entraria em vigor no próximo sábado. No entanto, a agência reforçou que o assunto estava previsto na pauta, mas um dos conselheiros pediu vista, adiando a homologação das tabelas tarifárias, sem previsão de data para que o processo volte a julgamento.

"A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa) informa que o julgamento dos processos relativos à homologação das tabelas tarifárias de gás natural que não foram concluídos na Sessão Regulatória de abril, realizada nessa quarta-feira (28), incluem o reajuste da molécula mais recente anunciado pela Petrobras neste ano", disse a nota.

Por ora, o reajuste está alinhado com a política de paridade dos preços mantida pela Petrobras, como reforçou o economista Gilberto Braga. "A troca da diretoria ainda não impactou em uma mudança no repasse dos derivados do petróleo para o consumidor brasileiro. Por isso, o gás vem subindo de maneira absurda, refletindo o comportamento do câmbio desfavorável e do preço do petróleo no mercado internacional", explicou.



Brasileiros sentem no bolso

Para o consumidor, o impacto vem diretamente no orçamento familiar, visto que os brasileiros não têm como ele se defender, já que os reajustes salariais não acontecem com a mesma intensidade que os insumos são impactados.

"O petróleo afeta o preço dos combustíveis, mas a quantidade usada pela população mais pobre não sobe no mesmo ritmo. Já o gás de cozinha é imprescindível, porque o cidadão precisa dele para cozinhar. Nesse sentido não resta muita alternativa, senão pagar pelo aumento. Eventualmente, o governo pode voltar a ter uma política de ter alguma forma de subsídio, dado o impacto que o gás tem na vida e no orçamento das famílias brasileiras, afetando principalmente as pessoas de baixa renda", concluiu o economista.

