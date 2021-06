Lello Alves, de Duque de Caxias, foi o músico vencedor da primeira edição. - PH Alves

Lello Alves, de Duque de Caxias, foi o músico vencedor da primeira edição. PH Alves

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 20:07

Clara de Deus, uma das idealizadoras do Festival e também responsável pelo Gomeia Galpão Criativo. Eduardo Prates

O Festival VirtuUau traz ao seu 'palco online' um grande encontro de músicos independentes da Baixada Fluminense. Em sua segunda edição, já com inscrições abertas, desta vez músicos de toda a Baixada poderão enviar seu material pelo site www.festivalvirtuuau.com.br para concorrer, diferente do primeiro VirtuUau, que contemplava somente a cidade de Duque de Caxias. Um dos objetivos da iniciativa é dar visibilidade aos artistas locais com incentivo à produção autoral. O festival vai ao ar no dia 08 de julho e as inscrições acontecem em três momentos distintos, com o início do primeiro agora em junho. Para cada mês as inscrições serão abertas no mês anterior e para concorrer nesta primeira fase é preciso se cadastrar até o dia 30 deste mês. A votação é on-line na própria plataforma do Festival e todos os selecionados recebem uma remuneração simbólica no valor de R$300,00.A curadoria vai selecionar as melhores músicas que, posteriormente, serão escolhidas através de voto popular. A disputa conta com três etapas: classificatória, eliminatória e final. Na primeira, um júri técnico composto por músicos e uma comissão de TI para evitar fraudes e outros crimes de internet, seleciona as 20 melhores canções e, já na segunda fase, as nove (9) composições mais curtidas recebem outra premiação no valor de R$300. A votação final é validada pelo maior número de curtidas nos vídeos das canções de cada candidato. Vinte (20) artistas são selecionados por mês, de julho a setembro, somando um total de sessenta (60) canções contempladas, e ao final de cada mês, as três músicas mais curtidas participarão da live na grande final em outubro. O encerramento presencial com os nove (9) autores finalistas de cada etapa de seleção do Festival acontece no Ponto de Cultura Lira de Ouro e o primeiro lugar de cada fase recebe, além da importância em dinheiro, o Troféu VirtuUau. Cada artista poderá inscrever apenas uma música por etapa, podendo ser contemplado apenas uma única vez ao longo de todo Festival.Clara de Deus, uma das idealizadoras do Festival, atenta para o fato da Baixada ser um grande celeiro de artistas e grandes músicos. ''A pandemia distanciou as pessoas e os encontros, mas não calou a voz dos que têm tantos sentimentos e desejos para cantar. Aqui germina cultura e o VirtuUau tem o compromisso de valorizar as muitas obras autorais que são invisibilizadas. Desde a minha infância tive oportunidade de conviver com grandes músicos e poetas de Duque de Caxias e da Baixada. Meu pai foiparceiro de músicos e poetas que dão brilho à cultura deste nosso território e é um prazer seguir estes passos” - comenta a idealizadora da produtora Virtù. Ainda segundo ela, realizar um festival de música popular autoral na Baixada Fluminense é um projeto antigo. ''Além do resgate de um 'boom' dos festivais dos anos 80, o encanto desses eventos que ainda acontecem nas cidades pequenas do Brasil resultam no mágico processo de reunir músicos com canções autorais e o encanto do encontro de territórios e linguagens da nossa rica e diversa cultura popular brasileira'' - destaca a, também, responsável pelo Gomeia Galpão Criativo; o primeiro espaço de co-working cultural da Baixada.Poderão participar artistas da Baixada Fluminense, maiores de 18 anos com músicas autorais, inéditas ou não, de quaisquer estilos musicais. Por artistas da Baixada entende-se: moradores e pessoas nascidas em qualquer uma das 13 cidades que integram a região, estudantes com vínculos comprovados em instituições de ensino sediadas na Baixada; além de pessoas que se autodeclaram 'cidadãs baixadenses'. Para se inscrever os candidatos deverão informar: nome completo, RG, CPF, link com vídeo da apresentação, título da canção, ficha técnica dos artistas participantes, fotos para divulgação e uma declaração de direitos autorais.''Enquanto artista da região, participar da curadoria de um Festival que tem como objetivo prestigiar os nossos músicos e, ao mesmo tempo, saber que esse momento pode dar um 'respiro em meio ao caos' de forma segura neste período de pandemia, ajuda a celebrar essa potência que é a Baixada. Faz a gente colocar luz em cima de uma galera que produz arte e cultura por aqui de uma forma muito bonita. Acaba sendo, também, uma forma de fazer a roda da economia criativa girar, principalmente nesse momento onde o impacto econômico segue ainda tão grande para quem vive de música - conclui o músico e produtor caxiense Heraldo HB.Os vídeos ficarão no canal da Virtù no YouTube e no site da produtora para votação dos internautas.O Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc viabilizaram o Festival VirtuUau, através do edital público Fomenta Festival.Cronograma1º Fase - Mês de Julho