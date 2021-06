O país tem que combater o vírus e batalhar contra outras doenças - Daniel Castelo Branco

Por Isabele Benito

Publicado 18/06/2021 00:00

Tá crítico demais... A gente sabe que nenhum serviço de saúde do mundo estava preparado para enfrentar, bater de frente com uma jamanta como essa que é a pandemia.

Me arrepiou muito ver os fogos de Nova York anunciando o fim das restrições contra a covid-19. Parecia o anúncio do fim de uma guerra... E é uma guerra!

Por aqui, conversando com especialistas, a gente, numa perspectiva positiva, deve ter um fim de ano com mais de 50% de brasileiros vacinados. Em uma certa normalidade, juntando seus cacos...

Mas, segundo os especialistas, para o Sistema de Saúde do Brasil, esse clima pós-guerra deve durar no mínimo 5 anos!

A gente, que já tinha pouco, ficou numa situação muito pior. Os recursos hospitalares vão ficar cada vez mais escassos... Os insumos já sofriam com as deficiências... É só lembrar daquela loucura em Manaus. Falta de oxigênio, de máscaras... Tudo desesperador.

E não é só isso... São vários reflexos!

Aqui no Rio, o problema é a fila do SISREG que, antes da pandemia já tinha 150 mil pessoas, e agora tem mais de 250 mil.

Pessoas essas que aguardam por exames simples como de sangue, de mama... Imagina a espera pela cirurgia? É muita luta!

250 mil cidadãos em desalento. Gente que não tem como esperar e fica aguardando milagre!

A gente precisa lutar sim para combater o vírus, mas também precisa batalhar contra essas doenças que foram esquecidas com a chegada desse inimigo invisível.

É uma luta contra o tempo, e a gente, com certeza, tá junto nessa.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Eita que esse mundo não gira, ele capota mesmo! E a prova tá aí...

O casalzinho do Leblon foi lá acusar o Matheus, que é negro, de roubar a bicicleta deles na frente do shopping, agora olha no que deu...

A polícia pegou o suspeito e por ironia (ou não), o ladrão é branco e ainda tem um apelido que reforça... "Lorão"!

Isso é a prova do racismo estrutural. É óbvio que esse casal jovem já repercutiu nas redes sociais contra o racismo, deve ter discurso horrorizado com casos racistas, mas é hipocrisia pura! Infelizmente, a nossa sociedade é racista... Sobe o vidro quando vê um negro, atravessa a rua e não pensou 2 vezes em acusar um negro de um roubo que quem fez provavelmente eles nunca iriam acusar: um branco, loiro, alto, que ficou na esquina, na espreita pra pegar a bicicleta dela.

"Lorão" tem 22 anos, 7 prisões e quase 30 passagens por furto, porque furto não dá cadeia, só passagem!

Então, bora colocar o Pingo no I...

Para os preconceituosos e hipócritas de plantão, é só um "se liga": o jogo tá virando, e tem que virar!

TÁ FEIO!

É o cúmulo da falta de vergonha na cara deixar os aposentados e pensionistas de São João de Meriti sem receber os 11 meses de pagamentos atrasados da prefeitura... Quase 1 ano, gente!

A mensagem que nós recebemos do leitor Gilberto mostra o puro descaso de quem depende desse dinheiro pra sobreviver.

"Os idosos estão morrendo de fome, sem remédio, qualquer recurso... E a prefeitura faz nada! Estamos largados", conta ele.

Bizarro, adianta alguma coisa pagar o mensal em dia e esquecer a dívida que ficou pra trás? Claro que não! Que coisa irritante.

O povo não tem nada a ver se isso é problema da antiga gestão. O que não dá é deixar os aposentados e pensionistas com o pires na mão.

A coluna procurou a prefeitura, mas até o fechamento desta edição, não teve retorno.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Essa pendência não pode cair no limbo, e tenho dito! Dívida tem que se pagar, ainda mais com quem ganha tão pouco durante toda a vida e se dedica à educação.