Por Isabele Benito

Publicado 16/06/2021 06:00

Todo mundo está acompanhando a prorrogação do auxílio emergencial... A gente sabe que é mais do que necessário dar um suporte para as famílias enquanto o país está na crise com os reflexos da pandemia.



Mas não dá para esquecer da situação desesperadora de 423 mil famílias que sequer conseguiram o auxílio ou o bolsa-família... Ou seja, estão literalmente ao deus-dará!



Sem ter o que comer, o que está acontecendo? Aquilo que a gente infelizmente já esperava e vê: aumento de pessoas em situação de rua, sem ter o perfil de um morador de rua!



Isso é muito grave... A gente tá falando de fome! Essas famílias não podem ser invisíveis, é algo absurdo.



Não é possível que as autoridades não tenham sequer um fundo para socorrer as pessoas que estão neste limbo!



É claro, a gente também sabe, que os deputados lutaram para que o auxílio de R$ 600 fosse liberado, mas a falta de perspectiva e de controle continua! Ninguém vê isso?



Quem deveria estar de olho, cobrando, está lá com os seus privilégios, sem fazer nada! E o pior: até investigação estão sofrendo porque nem participar das sessões virtuais, participam! Dão a senha para assessor votar. É brincadeira...





Que eu saiba, ninguém votou em assessor! É... Enquanto você tá aí no sufoco, passando fome, o alto salário deles tá em dia! Pra eles, eu tenho certeza, que não falta o arroz e feijão.



3,2,1... É DEDO NA CARA!







PINGO NO I

Essa “disputa pelas vacinas” está maravilhosa... A gente precisa disso! Vale muito ver políticos como Flávio Dino, João Dória e Eduardo Paes envolvidos numa guerra pra ver quem vai adiantar o calendário primeiro... Isso traz esperança para o povo!



É claro que a gente não quer oba-oba... Ninguém vai deixar de cobrar, esquecer do mais importante que é a imunização e muito menos brincar com uma pandemia tão séria como essa, mas que isso traz leveza para os tempos tão difíceis em que todo o país vive, ah traz!



Que isso seja só o começo, o estímulo para que outros estados entrem nessa batalha contra o vírus e o negacionismo tão presente nos dias de hoje.



Bora colocar o Pingo no I...



Se tratando de disputa e de saber ser cariocão, isso aí ninguém ganha do Eduardo Paes... Só vê se não perde muito tempo com brincadeira sem virar coisa séria, hein Dudu! A gente continua de olho, acreditando... Então vai que é tuaaaa!







TÁ FEIO!

O assalariado não tem um dia de sossego, né? Ninguém aguenta mais tanto aumento! Depois do anúncio de mais um reajuste no botijão de gás, a 15ª vez em 6 meses, eu fiquei pensando: você enfiar 6% a mais na goela do povo, que às vezes nem emprego tem, é muito bizarro!



E se tratando de Rio de Janeiro, isso fica muito pior. Os 6% vão ficar só no papel... Quem mora em área de milícia ou trafico tá cansado de saber que o reajuste lá é beeem maior! Vai lá perguntar quanto tá agora... R$80, R$90? Vai chegar a R$120, R$150, e não é exagero! Pode até parecer, mas não é!



É um reajuste seguido do outro, mas reajustar o salário que é bom, ninguém quer. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... É créu atrás de créu, a real é essa, e tenho dito.