Por O Dia

Publicado 15/06/2021 08:54 | Atualizado 15/06/2021 08:58

Na última sexta-feira (11), Adriana Araújo da Silva, funcionária de uma padaria de Palmares Paulista, em São Paulo, foi agredida e teve seu braço quebrado após pedir para um cliente utilizar máscara de proteção contra a covid-19 no estabelecimento. As informações são do G1.

Segundo relatos da vítima, o homem, de 45 anos, estava com a máscara de proteção na altura do queixo e ficou nervoso após ser advertido para utilizá-la de forma correta. Logo em seguida ele invadiu o local onde a funcionária estava e, ao tentar fugir, Adriana foi agredida com uma rasteira e um chute em um dos braços.

A funcionária conta que conseguiu fugir até outra padaria perto do local, onde o homem a agrediu com uma joelhada no rosto e bateu também no dono do estabelecimento. Os moradores do local chegaram a intervir e agredir o cliente, além de entrarem em contato com a Polícia Militar.

Segundo informa o boletim de ocorrência, o agressor foi levado ao pronto-socorro e precisou de medicação para ser contido. Ele chegou a ser levado à delegacia, mas foi liberado na presença do advogado, sem prestar depoimento ao delegado de plantão.



A vítima foi encaminhada a um hospital em Catanduva (SP) e passou por uma cirurgia, por conta da fratura em um dos braços. Ela teve alta no domingo (13).