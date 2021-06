Cliente esfaqueia atendente que não quis passar 0,50 centavos no cartão. - Reprodução

Publicado 14/06/2021 09:20 | Atualizado 14/06/2021 09:25

Um homem - funcionário de uma distribuidora de bebidas - foi vítima de um ataque no último sábado (12), em Goiânia-GO. Um cliente tentou comprar um papel de seda de R$ 0,50 no cartão de crédito e teve seu pedido recusado. Após a negativa, o homem invadiu o local e esfaqueou o funcionário. Confira o vídeo:

O comércio encontra-se no Setor Jardim Guanabara. Nas imagens, é possível acompanhar que o rapaz quebra a porta de vidro para entrar no local. Um amigo do funcionário tenta parar o agressor com chutes, sem sucesso.



O funcionário recebeu sete facadas e, segundo relatos, uma delas perfurou seu pulmão. Ele foi levado às pressas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), local onde permanece internado e respira com a ajuda de aparelhos. Seu quadro de saúde é estável.



O proprietário do local registrou um boletim de ocorrência na 10º Delegacia de Polícia (DP), em Goiânia. O agressor permanece foragido.