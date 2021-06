Quatro homens são mortos a tiros por policial militar em pizzaria - Foto: reprodução internet

Publicado 13/06/2021 17:26 | Atualizado 13/06/2021 17:27

Porto Alegre - Quatro homem foram assassinados dentro de uma pizzaria na Avenida Manoel Elias, em Porto Alegre, na madrugada deste domingo (13). Segundo a Polícia Civil, um policial militar se apresentou e assumiu a autoria dos disparos. As informações são da RBS TV.

Ainda de acordo com a Civil, o homem teria se desentendido com o grupo de seis pessoas, quatro homens e duas mulheres. O motivo e as circunstâncias do desentendimento ainda estão sendo apurados.

Após o crime, o PM se apresentou à polícia e entregou a arma. O policial não foi autuado em flagrante por ter se apresentado espontaneamente e devido à versão de legítima defesa. Entretanto, a Civil pediu seu afastamento do cargo até que o caso seja resolvido.