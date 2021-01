Criminosos rendem cinco pessoas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 17:00 | Atualizado 20/01/2021 17:03

Rio - Quatro bandidos armados assaltaram, na noite desta terça-feira (19), um grupo de moradores da Vila de São João, na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os criminosos passaram de carro e abordaram as cinco vítimas, que estavam conversando em frente a uma pizzaria, por volta das 23h, na Avenida Casemiro de Abreu. Eles levaram dinheiro e celulares. De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 21° BPM (São João de Meriti) foram acionados para a ocorrência.

O veículo que estavam os autores do crime foi localizado pelos policiais. Ao avistarem a viatura, os ocupantes do carro fizeram disparos e jogaram duas granadas contra os militares. Uma delas explodiu e a outra foi recolhida pelo Esquadrão Antibombas, da Polícia Civil, que isolou o local. Segundo a PM, a ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti) e ninguém ficou ferido.

Até o momento, nenhum dos criminosos foi identificado pelos agentes, que continuam com as investigações para interceptar a atuação da quadrilha.