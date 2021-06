Rebeca Cristiny Damasceno, de 28 anos - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 08:56 | Atualizado 11/06/2021 09:33





fotogaleria O corpo da universitária Rebeca Cristiny, de 28 anos, raptada no dia 30 de maio, foi encontrado nesta quinta-feira (10) às margens do Rio da Várzea, em Campo do Tenente, região metropolitana de Curitiba. Ele foi localizado por um pescador próximo a uma ponte, amarrado a pedaços de ferro. As informações são do portal UOL.

De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime é Edson Júnior Mattger, de 24 anos. Ele foi casado com uma das irmãs de Rebeca e teria sido alvo de denúncia por parte da vítima após agredir a ex-esposa.



“Pelo o que disseram, existiam algumas marcas de violência e de tiros no corpo, além de estar amarrado a pedaços de ferros. Acreditamos que seria para não flutuar na água", disse a tia da universitária, Rosana Cardozo, ao UOL.

Edson Mattge está foragido da Justiça por envolvimento na morte de Rebeca. O mandado foi expedido no dia 6 de junho a pedido da Polícia Civil. Além dele, um adolescente de 16 anos, também está sendo procurado por suposta participação no caso.

O caso

Segundo a Polícia Civil, testemunhas haviam informado que viram Edson entrando no estabelecimento acompanhado de um adolescente. Os dois teriam puxado a vítima pelo cabelo e a colocado dentro de um carro. Os depoimentos também apontaram que a dupla voltou ao bar, cerca de 30 minutos depois, para tentar coagir os frequentadores a não informarem sobre o ocorrido às autoridades. O caso aconteceu no dia 30 de maio, quando a vítima desapareceu.

Segundo o delegado Sérgio Luz Alves, Mattger promoveu o sequestro na frente de pessoas que o conheciam. Ainda segundo o policial, as testemunhas apontaram o homem como autor do crime.