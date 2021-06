Gabriel abraça Neymar em agradecimento pela assistência para o terceiro gol do Brasil na vitória sobre a Venezuela - AFP

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 19:56 | Atualizado 13/06/2021 21:08

Brasília - Coadjuvante em meio à polêmica e às críticas pela realização da Copa América no Brasil devido à pandemia de Covid-19, a bola enfim rolou. Na estreia da competição, a Seleção Brasileira enfrentou uma Venezuela muito desfalcada justamente por causa da doença e, longe de ser brilhante, venceu no Mané Garrincha por 3 a 0, com dois gols de bola parada, de Marquinhos e Neymar, e mais um de Gabigol.

Contra um adversário fraco e ainda por cima fragilizado por causa dos desfalques (são 13 infectados com Covid-19, entre jogadores e comissão técnica), o Brasil dominou desde o início, como esperado. Ainda assim, teve muitas dificuldades para furar a retranca venezuelana na primeira etapa. Tanto que o gol só saiu em jogada de bola parada, aos 22: Após escanteio, Richarlison desviou de cabeça e a bola sobrou para Marquinhos na pequena área tocar para fazer o primeiro gol desta edição da Copa América.



Antes, o Brasil, que teve Renan Lodi como novidade na escalação, só havia chegado num lançamento para Richarlison, que tocou e o goleiro espalmou, e num cruzamento que Eder Militão cabeceou rente à trave. Depois do gol, só duas chances claras. Richarlison chegou a marcar, aos 25, mas estava impedido. E Neymar, aos 29 chutou para fora.



Após o intervalo, Everton Ribeiro e Alex Sandro entraram. O meia do Flamengo deu nova dinâmica à Seleção e logo nos primeiros minutos fez duas boas jogadas. Em uma deles, Gabriel Jesus cruzou rasteiro, mas Neymar não alcançou na pequena área. O Brasil criava mais, mas não conseguia finalizar, até que, aos 16, Danilo sofreu pênalti de Cumaná. Neymar cobrou e ampliou o placar.

Com a vantagem, a Seleção reduziu o ritmo e não conseguiu criar muita coisa de bom. Já na parte final, Neymar fez grande jogada, tabelou com Gabigol, mas chutou para fora. A dupla voltou a funcionar aos 43, só que desta vez o camisa 10 caiu pela esquerda, driblou o goleiro e cruzou para o atacante do Flamengo, sozinho, marcar de barriga e fechar com o 3 a 0.

Na próxima rodada do Grupo A da Copa América, a equipe de Tite enfrentará o Peru, quinta-fera, no estádio Nilton Santos.

BRASIL 3 X 0 VENEZUELA

Local: Manés Garrincha, Brasília (DF)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



BRASIL: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Renan Lodi (Alex Sandro); Casemiro, Fred (Fabinho) e Lucas Paquetá (Everton Ribeiro); Gabriel Jesus (Vinicius Jr.), Richarlison (Gabigol) e Neymar. Técnico: Tite.



VENEZUELA: Graterol; La Mantiia, Adrián Martínez, Luis Mago, Cumana e Alex González; Manzano (Richard Celis), Jr. Moreno, José Martínez e Casseres (Castillo); Aristigueta (Córdova). Técnico: José Peseiro.



GOLS: Marquinhos (aos 22 minutos do 1º tempo); Neymar (aos 18 minutos do 2º tempo) e Gabigol (aos 43 do 2º tempo).

CARTÕES AMARELOS: Renan Lodi, Gabigol (BRA); Manzano, Luis Mago (VEN)