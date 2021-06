Homem é preso após postar nas redes sociais que cometeria um assassinato em Goiás - Divulgação/PM

Publicado 14/06/2021 09:01

Rio - A Polícia Militar do estado de Goiás prendeu quatro pessoas envolvidas em um possível assassinato que ocorreria em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. A identificação ocorreu nas redes sociais, após o grupo compartilhar a imagem de uma arma de fogo, um dos suspeitos avisa que cometeria o crime. As informações são do G1.

Em vídeo, o rapaz diz: "Olha aí o cajado. Estamos dentro do carro a caminho. Tá tudo certo. [Vamos] passar atropelando. É o trem bala."

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela Polícia Militar. A corporação informou, porém, que a principal suspeita é a de que a organização criminosa iria executar um homem que estaria em dívida com o grupo por causa de drogas.

Na abordagem ao grupo, foi encontrado o revólver calibre 38 - o mesmo compartilhado nos vídeos - junto a quatro munições. Os presos agora estão sob disposição da Justiça e podem ser condenados por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e receptação.