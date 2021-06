Michael Estevan, 39, motorista de aplicativo morto e torturado em Belford Roxo - Reprodução

Publicado 14/06/2021 13:17 | Atualizado 14/06/2021 14:16

Rio - O corpo do motorista por aplicativo Michael Estevan Gonçalves, de 39 anos, vítima de um suposto assalto na Baixada Fluminense na última sexta-feira, foi enterrado na manhã desta segunda-feira, no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste. Ele teria sido torturado antes de ser morto.



De acordo com relato de familiares, ele teria partido para o município de Belford Roxo em uma corrida, mas não respondeu mais as tentativas de contato após chegar na região. Michael trabalhava há quatro anos como motorista de carro por aplicativos. Ele teria sido torturado antes de ser morto.

Segundo a viúva do motorista, Patrícia Perdomo, em entrevista ao jornal RJ1, da TV Globo, a PM foi alertada para a localização do carro de Evandro, no mesmo dia em que ele desapareceu, mas os policiais teriam se negado a atender o pedido.

"Ele (cunhado da viúva) ligou para o 190 e o 190 falou que ele (Michael) estava lá em cima com uma amante. Que não era para ele se preocupar. Meu cunhado pegou e brigou com o homem. Esse é o pouco caso que a Polícia Militar faz com o cidadão de bem. Meu marido só estava trabalhando. Eu quero justiça para o meu marido", disse viúva do motorista, Patrícia Perdomo, em entrevista ao jornal RJ1.

Segundo relato de parentes, Michael fazia uma corrida da Taquara para a Baixada Fluminense, quando percebeu que seu pneu estava furado. Essa foi a última informação que ele teria passado para a esposa que costumava acompanhar suas corridas via GPS de casa.

Antes de ter a morte confirmada, a cunhada de Estevan, Eliza Gonçalves, chegou a compartilhar no Facebook um pedido de ajuda para encontrar o cunhado. "Meu cunhado Michael Estevan e motorista de aplicativo, fez uma corrida ontem às 21:00 para Belford Roxo e não retornou. Estamos todos desesperados, quem puder compartilhar, ou souber notícias… chama no privada , obrigado", dizia a postagem

Procurada, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que na madrugada de sábado (12/06), a Central 190 da Polícia Militar recebeu o primeiro contato sobre o desaparecimento de Michael em Belford Roxo. No contato, o parente que procurava pelo motorista dizia que não conseguia mais contato telefônico. A ocorrência foi gerada e equipes do 39ºBPM (Belford Roxo) foram alertadas sobre o relato.



Com base nos dados passados a respeito do veículo conduzido pela vítima, policiais militares localizaram um carro com as características indicadas no bairro Nova Aurora. Em outro bairro, Andrade de Araújo, um corpo do motorista foi encontrado. A PM não comentou a denúncia feita pela esposa de Michael.