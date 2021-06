O diretor do shopping Leblon, Rodrigo Lovatti, e a primeira-dama do Estado, Analine Castro - Divulgação / Eliane Carvalho

O diretor do shopping Leblon, Rodrigo Lovatti, e a primeira-dama do Estado, Analine CastroDivulgação / Eliane Carvalho

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:58

Rio - Começou nesta sexta-feira a campanha Locomotiva do Bem, criação da ONG RioSolidário, que tem mais de mil associações beneficentes cadastradas em seus arquivos. O evento, que contou com a doação de uma tonelada de alimentos pelo Shopping Leblon, teve a presença da primeira-dama do Estado do Rio, Analine Castro, presidente de honra da entidade, que completou 26 anos em março. O anúncio da doação foi feito pelo diretor do Shopping Leblon, Rodrigo Lovatti. No projeto, a locomotiva segue seu percurso deixando vagões para recolher donativos em mais de 30 parceiros, entre eles clubes como Monte Líbano e AABB, Universidade Estácio de Sá (campus Niterói), escolas de educação infantil Trampolim e Popeye, Theatro Municipal, Parque Lage, Rádio Roquette Pinto e Colégio Padre Antônio Vieira.

Ao lado de Heloisa Aguiar, presidente do RioSolidário, e Himalaia Galvão, diretor, Analine Castro agradeceu pela acolhida do shopping, que aceitou ser a primeira estação de partida do projeto. "Começamos a campanha com o pé direito, e agradeço muito por esta parceria com o Shopping Leblon. Espero que a gente possa continuar seguindo juntos", disse Analine, que completou: "Eu sou uma pessoa sempre muito positiva. Acreditamos que a campanha vai crescer e teremos mais e mais doações".

Publicidade

Segundo Heloisa Aguiar, a Locomotiva que ficará nos maiores pontos é um projeto sustentável desenvolvido pela arquiteta e cenógrafa Isabela Rozental, idealizadora do projeto re.aproveita. São peças de madeira pinus de reflorestamento que não levam cola de encaixe. Em estações menores, um vagão personalizado fará a coleta de alimentos não-perecíveis.

"A inspiração foi criar algo sustentável e de fácil mobilidade, simbolizando ainda estarmos todos conectados, e como nossas ações geram sempre um impacto na sociedade, no meio ambiente", contou Isabela, que esteve presente no evento.

Publicidade

A dinâmica do projeto inclui três partidas, com paradas e chegadas. A cada três semanas acontecerá uma nova partida, passando por trajetos distintos, com o trem alcançando, dia sim, dia não, a sua próxima Estação do Bem. Ao final de cada ciclo, as doações serão recolhidas pelo RioSolidario, que destinará os donativos às instituições como o Espaço Nossos Filhos (que atua com inclusão), Associação Missão Influência Rio das Ostras (famílias em vulnerabilidade social), Programa Social Crescer e Viver (apoio a famílias carentes do seu entorno), Faixa Preta de Jesus (pessoas com deficiência) e Ritmo Solidário (músicos do Carnaval afetados pela pandemia), entre outras.



A ONG



Publicidade

O RioSolidario é uma organização sem fins lucrativos que há 26 anos desenvolve projetos voltados para pessoas que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social, utilizando como bases educação, capacitação, oportunidade, autonomia e conscientização. Atualmente, são administradas três creches – no Batan, Vila do João e Cidade de Deus –, e a Casa Abrigo Lar da Mulher, para mulheres em situação de risco por violência doméstica.

Com uma gestão sustentável e autônoma, são reunidos parceiros e protagonistas de todos os setores da sociedade para desenvolver e implementar ações efetivas, que proporcionem oportunidades de capacitação educacional e profissional aos jovens, viabilizem a inclusão social de adolescentes em conflito com a lei, protejam e fortaleçam mulheres vítimas de violência doméstica, além de oferecer educação infantil inclusiva e de qualidade.