Usuários do BRT reclamam dos constantes problemas na bilheteria que causam grandes filas e aglomeração. Na foto, a estação Pingo D'Água, em Guaratiba - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Larissa Amaral

Publicado 18/06/2021 19:49

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta sexta-feira, mudanças nas linhas do sistema BRT do corredor Transoeste. A partir de segunda-feira, 21, a linha Pingo D'Água x Alvorada se torna semidireta em horários de pico nos dias úteis e expressa nos demais horários. Já os ônibus do serviço eventual, que circulavam nesta linha para reforçar a frota, deixam de rodar. Passageiros não aprovaram as alterações da linha direta do BRT que liga Guaratiba ao terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

De segunda à sábado, o cozinheiro Ednaldo Lins, 39 anos, usa essa linha do BRT para chegar ao trabalho, em um shopping da Barra da Tijuca. Ele acredita que, apesar de ser cheio, os articulados conhecidos como "diretões" da linha Pingo D'Água X Alvorada melhoram o trajeto.

"Esse ônibus direto alivia muito o estresse que é o BRT. Não tem pancadaria, empurra-empurra, gente furando fila. É cheio sim, mas costuma ser mais organizado. Infelizmente com o fim desse ônibus a volta pra casa vai ser como sempre foi: muita gente brigando e se machucando. Porque o BRT tem algo estranho, tem dia que vem um atrás do outro. Do nada, os ônibus somem, parece que evaporaram e você fica meia hora aguardando pelo próximo", afirmou.

O vendedor Alexandre Alberto Mathias, 37 anos, também reclamou do fim da linha direta para o terminal Alvorada. Para ele, que mora perto da estação Pingo D'Água, o serviço eventual diminui o tempo de trajeto de casa ao trabalho, que fica na Barra da Tijuca.

"Bem ou mal, a viagem no direto é bem mais rápida, demoro quase 20 minutos a menos nele. Com o término do serviço, a gente volta a ter que pegar aqueles ônibus sucateados, lotados, com intervalos irregulares. Fora que vou ter que sair um pouco mais cedo de casa", disse.

De acordo com a Equipe de Intervenção, a extinção da linha eventual que interliga a estação Pingo D'Água, em Guaratiba com o terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, deixa de existir pelo aumento do número de articulados aptos a circular. Atualmente, a média de ônibus do BRT é de 175, 55 veículos a mais do que os que estavam rodando antes da intervenção.

Os "diretões" Magarça x Alvorada (SE04) e Santa Cruz x Alvorada (SE01), este com paradas nas estações General Olímpio, Gastão Rangel, Cajueiros, Curral Falso, Santa Veridiana e Vendas de Varanda, continuam a operar normalmente.