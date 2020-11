Ônibus do BRT é roubado no Terminal Alvorada Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 15:55 | Atualizado 30/11/2020 18:01



Rio - Agentes da Operação Barra Presente prenderam, no início da tarde desta segunda-feira, um homem que dirigia indevidamente um ônibus do BRT . De acordo com informações preliminares, ele é um motorista de outra empresa que alegou estar revoltado com a demora do ônibus sair do Terminal Alvorada.

O homem decidiu assumir a direção por conta própria, seguindo pela Avenida das Américas. No caminho, apanhou sete passageiros que aguardavam a condução. Em nota oficial, o BRT informou que o veículo articulado foi localizado com ajuda das câmeras de monitoramento do Centro de Operações do BRT Rio. A Polícia Militar deteve o criminoso na altura da estação Pontões/Barra Sul, também na Barra.

O motorista e os passageiros foram conduzidos para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Paralisação

Desde o começo desta tarde, o serviço de BRT está interrompido, e os veículos articulados se encontram no Terminal Alvorada. De acordo com o consórcio, alguns motoristas pararam de trabalhar após o anúncio do parcelamento do 13º salário. Os três corredores — Transoeste, Transcarioca e Transolímpica — estão com serviços suspensos.