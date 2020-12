Por O Dia

Publicado 11/12/2020 15:25 | Atualizado 11/12/2020 15:49

Rio - Após a morte do bebê Enzo Gabriel, de um ano e onze meses, soterrado em deslizamento de terra durante o temporal entre a noite de quarta e a madrugada desta quinta-feira, a família do bebê ainda não recebeu respostas sobre o porquê de a sirene de alerta situada no Morro do Feijão não foi acionada. O corpo de Enzo foi enterrado nesta sexta-feira, no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Enzo estava na casa do avô, no Morro do Feijão, no bairro Paraíso. A família dormia quando foi surpreendida pelo desabamento, já que a sirene da Defesa Civil de São Gonçalo não tocou. Procurada para entender o motivo da sirene não ter sido disparada, a Defesa Civil de São Gonçalo informou que apenas 8 das 25 sirenes do município possuem pluviômetro. De acordo com o protocolo de acionamento, a sirene é tocada quando se atinge a marca de 50mm de chuva por hora. Entretanto, nenhuma das 8 sirenes alcançaram esse volume de chuva. Com isso, a Defesa Civil julgou que não havia necessidade de acionamento das sirenes.