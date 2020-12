Por Anderson Justino

Enzo estava na casa do avô, na comunidade do Feijão, no bairro Paraíso. A família dormia quando foi surpreendida pelo desabamento. Cerca de 200 pessoas, entre parentes e amigos da família, acompanharam o cortejo. O caixão da criança foi carregado pelo pai e familiares."A família ainda está muito abalada com essa tragédia. A criança estava de visita na casa do avô e acabou falecendo de uma maneira muito brutal. É tudo muito assustador", desabafou um dos tios da criança, que pediu para não ser identificado.Abalados com a tragédia, a família não quis falar com a imprensa. Enzo completaria dois anos no dia 15 de janeiro. De acordo com a Defesa Civil de São Gonçalo, quatro casas desabaram na comunidade e outras nove foram interditadas.Ainda segundo a Defesa Civil, a cidade conta com 25 sirenes, mas nenhuma delas foi acionada durante a chuva.